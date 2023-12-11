استقبلت اللجان الانتخابية بحي مصر الجديدة الناخبين، لليوم الثاني من التصويت بالانتخابات الرئاسية، في التاسعة صباحا دون أي تأخير.

وتوافد الناخبون بوجه كثيف على المقرات الانتخابية بمعهد فتيات مصر الجديدة ومدرسة الطبري ومدرسة الشهيد أحمد أمين عشماوي.

وفي مدرسة الشهيد أحمد أمين عشماوي بشارع غرناطة، برز الشباب من طلاب الجامعات بشكل كبير في طوابير الناخبين، وقال بعضهم إنه تحمس للمشاركة؛ حيث إنها المرة الأولى التي يكون له حق التصويت، ما يدفعه للمشاركة والشعور بأن صوته ورأيه يصنع فارقا.

وقال المواطن هشام، عقب إدلائه بصوته، إنه لم يتمكن من الحضور باليوم الأول لارتبطات أسرية؛ ليحرص أن يدلي بصوته في أول ساعات اليوم الأول، مؤكدا أن إتاحة فرصة تعدد أيام التصويت هي أبرز ما يسرته اللجنة، والتي خفتت الضغط عنا وعن القضاة ومنظمي العملية الانتخابية.

وتابع هشام، أن تواجد أفراد أسرته في لجان ومقار انتخابية متفرقة لم يمنعهم من المشاركة، فزوجته شاركت باليوم الأول، وأكد له أولاده بأنهم سيصوتون اليوم عقب مواعيد العمل الرسمية.

وأكد أنه لم يواجه أية عقبة أثناء التصويت، فكل الطرق ممهدة بداية من استعلام عن موقع لجنته، إلى أن وضع ورقة التصويت داخل صندوق الاقتراع، فالعملية كلها لم تستغرق دقائق معدودة.

وظهر دور المتطوعين لمساعدة المواطنين في الاستعلام عن المقر الانتخابي الخاص بهم، مؤكدين بأن دورهم لا يتخط إبلاغ كل مواطن بمحل لجنته، لإتمام عملية التصويت بشكل ميسر دون عقبات، ومراعاة عدم توجيهه للتصويت لصالح مرشح بعينه.

كما أتاح بعض المتطوعين من الأحزاب السياسية سيارات ميكروباص لنقل المواطنين من محل سكنهم إلى لجان الانتخاب، وإعادتهم مرة أخرى عقب إدلائهم بأصواتهم، وذلك دون مقابل.

ومن مدرسة الطبري، التقينا بسيدة تساعد والدتها المسنة في الوصول لمقر اللجنة، والتي أكدت بعد خروجها من اللجنة والإدلاء بصوتها، في حديث للشروق، أنها تعتبر التصويت واجب لا يمكن التنازل عنه، وأنها ألحت على ابنتها بأن تصطحبها للتصويت وهي عادة التزمت بها خلال الاستحقاقات الأخيرة التي تلت ثورتي 25 يناير و30 يونيو بعد أن أصبح لكل مواطن حق في رسم مستقبل بلاده.

كما تكررت المشاهد والأجواء الاحتفالية بمحيط اللجان والمقرات الانتخابية، ببث الأغاني الوطنية الداعية للمواطنين بالتصويت والمشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.