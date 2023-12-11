استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بالزمالك

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استمر توافد المواطنين على اللجان الفرعية في الزمالك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حتى قرب انتهاء اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية التي تستمر لمدة 3 أيام.

وشهدت المقرات الانتخابية بالزمالك انتظام التصويت داخل اللجان الانتخابية، وسط إقبال الناخبين منذ اللحظات الأولى من اليوم الثاني، حيث توافدوا على اللجان الانتخابية في كلية الفنون الجميلة والنادي الأهلي بالجزيرة.

وشهد محيط اللجان تواجدا أمنيا مكثفا؛ لتأمين العملية الانتخابية، منذ فتح اللجان الانتخابية بكلية الفنون الجميلة والنادي الأهلي أبوابها في التاسعة صباحا، اليوم الاثنين، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت "الشروق" توافد عدد كبير من المواطنين على لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية المتواجدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة منذ الصباح الباكر، حيث تم تخصيص لجنة داخل النادي لغير المُقيمين بالقاهرة.

وتوافد المواطنين على اللجان الانتخابية منذ الساعة الثامنة، صباح اليوم الاثنين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

وسمح الأمن للناخبين بالدخول وفقا لأولوية الحضور، مع السماح لكبار السن بتجاوز الصفوف، والدخول مباشرة للإدلاء بأصواتهم.

وزار وفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة لجان الاقتراع بحي الزمالك، لمتابعة العملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية وأداء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وخلال الزيارة تفقد الوفد المكون من موظفين من سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة عملية التصويت وراقبوا المواطنين خلال ادلائهم بأصواتهم داخل اللجنة الفرعية 2 و3.

وزار وفد من ائتلاف نزاهة الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، لجان الزمالك بالقاهرة، اليوم الاثنين، لمتابعة تصويت المصريين في الداخل.