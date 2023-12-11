وزيرة الخارجية الألمانية: دعم أوكرانيا يصب في مصلحة أوروبا

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أهمية مساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا، مؤكدة أن ذلك يصب في المصلحة الأمنية لأوروبا.

وكتبت السياسية الألمانية في مقال افتتاحي بصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج، والتي نشرت عبر الإنترنت يوم الأحد، لقد تزايد الحديث عن "الإرهاق" في أوروبا. ويتساءل البعض عما إذا كان الدعم لأوكرانيا يقترب ببطئ من نهايته.

وتابعت: "نحن لا ندعم أوكرانيا فقط بدافع الولاء لدولة صديقة". وأضافت "نحن ندعمها حتى تتمكن من تحرير شعبها من الجحيم. ولأن ذلك يصب في مصلحتنا الأمنية".

وقالت بيربوك إن "الرجال والنساء الشجعان في أوكرانيا هم الذين منعوا انتشار الحرب إلى دول أوروبية أخرى مثل مولدوفا"، وأضافت أن الادعاء بأن الدعم الدولي غير فعال هو ادعاء كاذب.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أن القوات الأوكرانية وضعت أيضا الأسطول الروسي في البحر الأسود في موقف دفاعي.

وردت على الدعوات إلى "تجميد" الحرب بالقول إن هذا سوف يحرم أوكرانيا من سيادتها وهويتها.

بالإضافة إلى ذلك، قالت بيربوك في هذه الحالة فإن "التهديد الروسي لأمن أوروبا" سيظل قائما.