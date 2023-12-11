نائب رئيس جامعة بنها يتابع نقل الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية للتصويت بالانتخابات الرئاسية

شارك الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها، في الخروج مع الطلاب المغتربين فى المدن الجامعية بمشتهر وطوخ ومتابعة حركة انتقالهم بأوتوبيسات الجامعة؛ للمشاركة في المشهد الانتخابي والتصويت بلجانهم، بحضور الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية ومشرفى المدن الجامعية بمشتهر وطوخ.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة قامت بتوفير أتوبيسات نقل جماعي للطلاب المغتربين لتوصيليهم إلى مقار لجانهم الانتخابية، والتي وفرتها الدولة لتسهيل عملية التصويت عليهم بدلاً من مشقة السفر، حيث خصصت الدولة لجان انتخابية لهم بمحافظة القليوبية.

وأعرب نائب رئيس الجامعة، عن فخزه واعتزازه بطلاب جامعة بنها والذين يبرهنوا دائماً علي إنهم قدر المسئولية، حيث حرصوا على المشاركة والتصويت وبأعداد غفيرة وغير مسبوقة، مؤكداً أن الشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية هو جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن.

وأوضح أن شباب الجامعة لديهم الوعي الكامل بأهمية هذه المشاركة؛ ليقدموا نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المواطنة والانتماء.

وأكد حرص الجامعة على توفير كافة التسهيلات لهم، فهم شباب نعول عليهم الكثير في بناء المستقبل الذي يصنعوه الآن بحضورهم القوي أمام اللجان لاختيار رئيس جمهوريتهم.