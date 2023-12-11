 متحف الإسكندرية القومي ينظم ورش حكي عن فلسطين تضامنا مع أحداث غزة - بوابة الشروق
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متحف الإسكندرية القومي ينظم ورش حكي عن فلسطين تضامنا مع أحداث غزة

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 11:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 11:25 ص

نظم متحف الإسكندرية القومي، برئاسة أشرف القاضي مدير المتحف، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية؛ لدعم القضية الفلسطينية، تضمنت ورشة حكي ورسم لعلم فلسطين على وجوه الأطفال.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتحت شعار "متاحف من أجل الإنسانية"، الذي أطلقته اللجنة الوطنية للمجلس الدولي للمتاحف "أيكوم مصر"، تضامنا من الأحداث الدامية في غزة، وبحضور قنصل عام دولة فلسطين رأفت بدران، والوفد المرافق له.

وقالت إيمان فكري، رئيس قسم التسويق الخارجي للمتحف، اليوم الاثنين، إن الفاعلية تضمنت تكريم رأفت بدران القنصل عام لدولة فلسطين، وكلمة عن علاقة مصر بفلسطين في العصور القديمة ألقتها دينا جوهر، وعرض فيلم تسجيلي عن التراث المادي واللامادي في فلسطين.

كما شهدت الاحتفالية إقامة معرض لوحات عن فلسطين، ومشغولات تراثية، وورش رسم علم فلسطين، وعلم مصر، كما استمع القنصل الفلسطيني إلى أغاني الأطفال الوطنية والتراثية، وفقرة غنائية قام بها الفنان ياسر قمر، وفقرة شعرية للشاعر أحمد قدري.

وعلى هامش الاحتفالية، تم توزيع حلويات ومأكولات مشتركة بين مصر وفلسطين، كما تم توزيع الشال الفلسطيني على المشاركين في الاحتفالية.


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