رئيس برلمانية مستقبل وطن: وعي المواطنين أفشل مخططات الدعاية السلبية للانتخابات الرئاسية

قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إنّ الإقبال الكبير من المواطنين على الانتخابات الرئاسية يؤكد مدى وعيهم بالمخاطر القائمة في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحياة»، ضمن تغطيتها لبدء انتخابات رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، أن العملية الانتخابية في اليوم الأول بدت منظمة ومُيسرة بشكل كبير.

وأشار إلى أنّ مصر لها خصوصية كبيرة يتم التأكيد عليها في مثل هذه المواقف، محذرا ممن يُردد أن الانتخابات محسومة وهي آراء تستهدف النيل من الشعب المصري.

ولفت إلى أن محاولة تصدير هذا المعنى ظهرت منذ وقت مبكر من العملية الانتخابية، لكنّ الشعب المصري لا يتأثر بهذه الدعاية السلبية.

ونوه بأنّ هذه المخططات لم يعد لها جدوى مع الشعب المصري الذي بات يملك حصانة كبيرة في مواجهة ذلك.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».