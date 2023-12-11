أمين مساعد حزب مستقبل وطن: المشهد أمام لجان الانتخابات غير مسبوق ويعكس وعي الشعب

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الإقبال غير مسبوق على المقار الانتخابية، مشيرًا إلى أن المواطنين تواجدوا أمام اللجان قبل المواعيد الرسمية لفتح الأبواب أمام المشاركة والإدلاء بالصوت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، التي تقدم تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة 2024، صباح الاثنين، أن «المشهد أمام اللجان غير مسبوق، وينم عن وعي الشعب والإحساس بالمسئولية تجاه دولته والتحديات التي تواجه الدولة».

وأوضح أن الحزب قبل انطلاق الانتخابات بحوالي شهر، اضطلع بدور توعوي كبير لعرض إنجازات الدولة، وحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

ولفت إلى أن حزب الأغلبية كان حريصًا على القيام بدوره في التوعية وطرق الأبواب، وعقد المؤتمرات للتوعية بأهمية الإدلاء بالصوت.

ووصف الانتخابات بأنها «الاستحقاق الدستوري الأهم في تاريخ الدولة المصرية»، مشددًا على أهمية اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته ضد أية مؤامرات تحاك ضد البلاد.

ويتوجه المصريون، لليوم الثاني، إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».