تسيميكاس: ما يفعله صلاح جنوني

أشاد كوستاس تسيميكاس بجودة وإمكانات محمد صلاح بعدما سجل هدفه رقم 200 مع ليفربول في الفوز 2-1 على كريستال بالاس يوم السبت، واصفًا ما يقدمه الدولي المصري بالشيء الجنوني.

ساعد هدف صلاح التاريخي فريق يورجن كلوب على تحقيق عودة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيلهرست بارك، حيث سجل هارفي إيليوت هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

أربعة لاعبين فقط في تاريخ ليفربول - إيان راش، وروجر هانت، وجوردون هودجسون، وبيلي ليدل - وصلوا إلى 200 هدف قبل صلاح، والذي حقق هذا الإنجاز خلال 327 مباراة.

وقال تسيميكاس لموقع ليفربول عقب المباراة: "جودة صلاح جنونية، سواء كلاعب وخاصة كإنسان، هو يعمل دائمًا بجد ويحاول دائمًا العمل أكثر، خاصة على إنهاء الهجمات".

أضاف:" إنه يستحق كل ما حققه، إنه صديقي في الفريق، نحن دائمًا معًا، أنا سعيد حقًا من أجله وسعيد لوجوده بجانبي".

أشار تسيميكاس: "كانت المباراة صعبة حقًا، إنه ملعب صعب للغاية، ولكن في النهاية أظهرنا شخصيتنا مرة أخرى، نحن لا نستسلم أبدًا، سجل هارفي هذا الهدف المذهل وحصلنا على النقاط الثلاث".

أتم تسيميكاس:" لقد كانوا متماسكين للغاية منذ بداية المباراة. لقد حاولنا فعل شيء ما، لكن الأمر لم يسر على ما يرام. كان الأمر صعبًا حقًا، ودائمًا عندما نأتي إلى هنا يكون من الصعب اللعب على ذلك الملعب. في النهاية الشيء الوحيد المهم هو النقاط الثلاث وعلينا أن نستمر في فعل ذلك لبقية الموسم".