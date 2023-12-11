المنظمة الألمانية للبيئة تعترض رسميا على إنشاء محطة للغاز المسال في جزيرة روجن

اعترضت المنظمة الألمانية للبيئة بشكل رسمي على الإنشاء المزمع لمحطة للغاز المسال في جزيرة روجن شمال شرق ألمانيا وطالبت الحكومة الألمانية بإيقاف المشروع.

وقالت المنظمة اليوم الاثنين، إن التحليلات والتقارير الفنية في مستندات الطلب الخاصة بالمشروع إما غير مكتملة أو غير موجودة.

وأضافت المنظمة أن "الشركة المشغلة دويتشه ريجاز فشلت في تحديد سيناريوهات الخطر بشكل منهجي، كما أن التدابير المقترحة لتقليل المخاطر يعتريها النقص".

وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة ساشا مولر-كرانر إن " مستندات الطلب تم إعدادها بتهاون شديد الوضوح"، معربا عن اعتقاده بأن هذا الأمر مفزع لأن سفينتي المحطة تعتبران من محطات أعمال الطوارئ من الفئة الأولى، ومن المنتظر أن يتم إقامتهما على مقربة مباشرة من رصيف تتردد عليه العبارات كثيرا. يجب على الحكومة الألمانية أن تستخلص النتائج من التخطيط الخاطئ وأن تلغي المشروع من أجل حماية السكان والطبيعة".

تجدر الإشارة إلى أن محطات أعمال الطوارئ هو مصطلح لوصف المحطات التي ينطبق عليها مرسوم التعطل؛ وهي مجالات التشغيل التي يتواجد فيها مواد خطرة بكميات تتجاوز عتبات الكميات التي حددها المشرع في مرسوم التعطل.

جاء تقديم الاعتراض في إطار الإجراء الذي تم بدؤه للتأكد من سلامة خطة إنشاء محطة الغاز المسال.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مولر-كرانر إن هذا الاعتراض إما أن يتم أخذه في الاعتبار "وهذا سيفاجأني بشكل إيجابي"، وتابع أنه في حال لم يؤخذ الاعتراض في الاعتبار، فإن المنظمة ستحتفظ بالحق في رفع دعوى قضائية تختص بها المحكمة الإدارية الاتحادية.

في المقابل، قال متحدث باسم شركة دويتشه ريجاز إن الاتهامات الموجهة من جانب المنظمة الألمانية للبيئة "صيغت بشكل يتسم بالتعميم وتفتقر إلى وجود أي مضمون"، مشيرا إلى أنه لهذا السبب لا يمكنه التعليق عليها بشكل مفصل "ونحن لدينا أكثر من 500 صفحة في مستندات الطلب بخصوص موضوع السلامة"، وقال إن هذه الصفحات متاحة لكل فرد للاطلاع عليها.