واشنطن تبدي قلقها من تقارير عن استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها أن إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة في هجوم في أكتوبر الماضي في جنوب لبنان.



وقال كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) "طالعنا التقارير. وبالتأكيد نشعر بالقلق من هذا. سنطرح أسئلة في محاولة لمعرفة مزيد".



وأضاف أن الفوسفور الأبيض له "استخدام عسكري مشروع" يتمثل في الإضاءة وإنتاج الدخان لإخفاء التحركات، وفقا لوكالة رويترز.



وتابع "من الواضح أنه حين نقدم مواد مثل الفوسفور الأبيض لجيش آخر، نتوقع بشكل كامل أنها ستستخدم وفق هذه الأغراض المشروعة.. وبما يتفق مع قوانين الصراع المسلح".