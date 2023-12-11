 مصطفى بكري: المؤامرة على مصر وتحديدا من الجهة الشرقية استهدفت إفساد العملية الانتخابية - بوابة الشروق
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مصطفى بكري: المؤامرة على مصر وتحديدا من الجهة الشرقية استهدفت إفساد العملية الانتخابية

مصطفى بكري
مصطفى بكري
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 4:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 4:13 ص

قال النائب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن هناك قوى تتربص بمصر تعمل على التشكيك بالعملية الانتخابية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، أن هذه القوى شكّكت أولا في المرشحين وإجراءات تنظيم الاقتراع وفي الإشراف القضائي.

وأوضح أن حجم المؤامرة على مصر في الفترة الماضية وتحديدا الاستهداف الذي تعرضت له الدولة من الجهة الشمالية الشرقية (الحرب على غزة) كانت محاولة لإفساد العملية الانتخابية.

وشدّد على أن الشعب المصري ردّ على هذه المؤامرة بمنتهى القوة، مشيدا كذلك بتغطية وسائل الإعلام وتعاملها مع العملية الانتخابية على النحو الذي يستدعي الشعور بالفخر.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».


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