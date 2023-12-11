رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: لا خروقات في الاقتراع الرئاسي

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة في انعقاد دائم لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية.



وأضاف في تصريحات متلفزة، مساء الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية تجرى في مظهر حضاري يليق بصورة وسمعة مصر.



وأشار إلى أنّه لا توجد أي خروقات في العملية الانتخابية مستشهدا بالمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التي أكّدت خلو العملية الانتخابية من أي شوائب.



ولفت إلى أنّ الشكاوى التي وردت تخص معوقات بسبب زيادة الإقبال بشكل غير متوقع، واصفا هذا الإقبال بأنه فاق كل التوقعات.



ونوه بأنه جرى الدفع بعدد إضافي من القضاة والموظفين في بعض اللجان، وتحديدا لجان الوافدين في العاصمة الإدارية الجديدة أو بعض المحافظات الأخرى لاستيعاب هذا الإقبال.



وجدّد التأكيد على عدم حدوث أي شيء يؤثر في سلامة العملية الانتخابية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات التنظيمية التي تُسهل من إدلاء الناخبين بأصواتهم.



وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.



ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».