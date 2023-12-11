شهد عدد من لجان منطقة المهندسين توافد الناخبين لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

وتفاعل عدد من الناخبين وذويهم مع الأغاني الوطنية التي تعالت أصواتها من مكبرات الصوت الموجودة على مدخل اللجان منها لجنة مدرسة الشهيد المقدم نبيل السيد الردة التجريبية للغات بمنطقة المهندسين.

وتواجد عدد من المواطنين بجوار اللجان حاملين أعلام مصر ويهتفون "تحيا مصر"، كما تواجد عدد من الشباب بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم أمام اللجنة لمساعدة الناخبين في معرفة رقم لجنتهم الخاصة تيسيرا عليهم.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة خصصت 12 مركزا انتخابيا و18 لجنة فرعية في حي الدقي، لاستقبال 131 ألفا و674 ناخبا مقيدا بالجداول الانتخابية بالحي، كما خصصت المحافظة 13 مركزا انتخابيا و30 لجنة فرعية في حي العجوزة، لاستقبال 263 ألفا و620 ناخبا مقيدا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.