قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن حملات لجنة الضبطية القضائية تمكنت من ضبط وإغلاق 411 كيانا وهميا خلال الآونة الأخيرة.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الأحد، إلى نشر الوزارة قائمة سوداء بأسماء هذه الكيانات الوهمية عبر موقعها؛ من أجل توعية الطالب وولي الأمر.

ونوه إلى حرص وزارة التعليم العالي على نشر قوائم المؤسسات التعليمية على مستوى الجامعات والمعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات على مدار السنوات الماضية، لا سيما خلال فترات تنسيق الثانوية العامة، فضلا عن رسائل التوعية عبر وسائل الإعلام.

ولفت إلى نجاح الوزارة في تقليل أعداد الطلبة المتضررين من الدراسة بهذه الكيانات الوهمية، معقبا: «كنا نحذر طوال السنوات الماضية من التحاق الطلاب بهذه الكيانات بنشر المؤسسات الرسمية فقط».

وأكد أنه لا يوجد حلولا قانونية بشأن الطلبة المتضررين، قائلا: «لا يمكن الوثوق في طالب تخرج من أحد هذه الكيانات بأي تخصص، اعتماد الشهادات الصادرة عنها تعني الاعتراف الرسمي بوجودها، وهذا الأمر غير ممكن إطلاقا».

وأوضح أن الحل القانوني الوحيد يتمثل في عودة الطالب للتقدم إلى إحدى المؤسسات التعليمية الرسمية بشهادة الثانوية العامة للدراسة من جديد.