عضو القومي لحقوق الإنسان: لا خروقات في انتخابات الرئاسة حتى الآن

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قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن «المشهد الانتخابي للاستحقاق الرئاسي 2024، مشرف لمصر أمام العالم كله».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «DMC»، التي تقدم تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة 2024، صباح الاثنين، أن العالم يتابع هذا المشهد المشرف الذي شهد مشاركة من مختلف الفئات؛ الشباب والمرأة والشيوخ.

وأكد أن «الجميع يقدم صورة تليق بمصر»، معقبًا: «لا خروقات حتى الآن في الانتخابات، الصورة جميلة وتسير بإشراف القضاء والشرطة وكل الجهات في المجتمع».

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».