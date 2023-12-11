وفد فلسطيني يشارك أعضاء مجلس الأمن الدولي في زيارة إلى العريش ورفح

شارك وفد فلسطيني في الزيارة التي أجراها ممثلي مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إلى مدينتي العريش ورفح بشمال سيناء.

وضم الوفد الفلسطيني كل من رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ووزيرة الصحة مي كيلة.



واطلع الوفد الفلسطيني وأعضاء مجلس الأمن الدولي، على سير العمليات الإنسانية والطبية المقدمة لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذي يعاني لليوم الـ66 على التوالي من شح في مقومات الحياة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وكان وفد أعضاء مجلس الأمن قد زاروا مدينتي العريش ورفح، واطلعوا فيها على سير العمليات الإنسانية والطبية المقدمة لدعم جهود الإغاثة المقدمة لقطاع غزة، بما في ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية، والدعم الطبي المقدم للجرحى الفلسطينيين، والمعيقات المفروضة من الجانب الاحتلال الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات، وإجلاء الجرحي من معبر رفح، وتكدس شاحنات المساعدات، وتعطيل دخولها إلى القطاع.