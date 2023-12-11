قال الدكتور محمود مسلم ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ مشاهد الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية تؤكد وعي المصريين بطبيعة المرحلة وتحدياتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أنّ الشعب واعٍ بما يُحاك ضد مصر محليا وخارجيا، ومن ثم يؤكد صموده ، وأنه لا يريد تكرار دفع ثمن العزوف عن المشاركة في الانتخابات كما حدث في فترة جماعة الإخوان التي نجحت في اقتراع 2012 نتيجة عزوف الأغلبية عن المشاركة.

وأوضح أن الشعب يدرك أن المشاركة في الانتخابات هي الأساس، وأن عليه التعبير عن رأيه، لا سيما أن الاستحقاق الراهن يختلف عن نظيريه في 2014 و2018 من حيث خوضها من قبل أربعة مرشحين يمثلون أحزابا قوية ولديهم برامج بعضها تتقارب وأخرى تبعد عن برامج الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد على أن الانتخابات تمثل فرصة يتوجب على الجميع أن يعبر عن رأيه من خلالها، بغض النظر عن طبيعة هذا الرأي، وعدم الانسياق إزاء ما يروجه البعض من أن الانتخابات محسومة، واصفا ما يتردد في هذا الإطار بأنه لا محل له من الإعراب.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».