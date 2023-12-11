الآلاف في مسيرة بجامعة المنصورة للجنة المغتربين للحث على المشاركة في الانتخابات

نظمت جامعة المنصورة، مسيرة شارك فيها الآلاف من منسوبي جامعة المنصورة بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بدأت المسيرة من داخل الحرم الجامعي بكلية الزراعة وحتى لجنة المغتربين للحث على المشاركة في العملية الانتخابية.

وقال رئيس الجامعة، إن لجنة المغتربين بالقرية الأولمبية تم تجهيزها من الهيئة الوطنية للانتخابات ليستطيع المغتربين ومنسوبي الجامعة المقيمين خارج محافظة الدقهلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للإدلاء بأصواتهم تيسيرًا عليهم لممارسهم حقهم الدستوري دون تحمل مشقة وعناء السفر.

وذكر أن المشاركة الفعالة لمنتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية 2024 وتواجد طلاب جامعة المنصورة بشكل كثيف فاق توقعات الجميع، تعكس الوعي لدى الطلاب بضرورة المشاركة وتقديم واجبهم تجاه وطنهم، ويرسل رسالة للعالم أجمع بأن هذه هي الديمقراطية في مصر، وأن الشعب المصري بكل أطيافه حريص على التنمية والتطوير خلال السنوات القادمة.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا، و1,119 مغتربا وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا.