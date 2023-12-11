روسيا تجري الانتخابات الرئاسية في 4 مناطق ضمتها من أوكرانيا

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، عن اللجنة المركزية للانتخابات، اليوم الاثنين، إن روسيا ستجري الانتخابات الرئاسية في المناطق الأربع التي ضمتها من أوكرانيا.

وأعلنت روسيا، العام الماضي أنها ضمت مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون من أوكرانيا، رغم أنها لا تسيطر على كامل أراضيها.

وفرضت موسكو الأحكام العرفية في المناطق الأربع التي تسيطر عليها، بحسب وكالة "رويترز".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، للجنود الروس الذين قاتلوا في أوكرانيا أنه سيترشح مجددا لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في مارس 2024.

وينص القرار الذي تبناه أعضاء مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، على "تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024"، فيما أعلنت رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو أن "هذا القرار يمثل بداية الحملة الرئاسية".

وأوضحت ماتفيينكو أن هذه الانتخابات "ستكون بمثابة الذروة لعملية إعادة توحيد "مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها".

ولا يزال بوتين يحظى بدعم واسع النطاق، بعد ما يقرب من ربع قرن من بقائه في السلطة، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وكان تمرد لم يدم طويلا في يونيو الماضي، قام به زعيم مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين -الذى لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة لاحقا-، قد أثار تكهنات غربية واسعة النطاق بأن بوتين قد يفقد قبضته.