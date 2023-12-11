إقبال متزايد مع ختام اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في دمياط

شهدت اللجان الانتخابية، مساء اليوم الإثنين، الثاني من الانتخابات الرئاسية، حشدا كبيرا على مدار اليوم، وحضر الكثير من الشباب والنساء يصطحبون أطفالهم في دمياط، لمشاهدة الأجواء الانتخابية والمشاركة في المشهد السياسي.

ونظمت الحملات الشبابية عملية التصويت مع المواطنين، بتسهيل معرفه اللجنة ومساعدة المستشارين لمنع حدوث ازدحام داخل اللجان.

وناشدت كل الكيانات الشعبية والسياسية، والهيئات، والمؤسسات، والجمعيات، المواطنين النزول والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بصوتهم في الانتخابات وضرورة مشاركتهم الفعالةَ في التصويت.

وتجرى الانتخابات لاختيار أحد المرشحين الأربعة لرئاسة الجمهورية هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».

وتم تجهيز 10 لجان عامة، و141 مركزا انتخابيا، و176 لجنة فرعية، لاستقبال 1111568 ناخبا وناخبة.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاضٍ استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.