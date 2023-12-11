قال المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن هدف الحملة «الفوز بالانتخابات الرئاسية.. فحصد المركز الثاني ليس من طموحنا».

وتوجه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الأحد، بتحية شكر وتقدير إلى جموع الشعب المصري على المشاركة الكثيفة باليوم الأول من عمليات التصويت على خلاف التوقعات.

وأشاد بالتغطية الإعلامية المحايدة للمشهد الانتخابي، مشيدا بالتزام جهاز وزارة الداخلية بالحياد واقتصار دوره على تأمين المقار واللجان الانتخابية.

وأشار إلى رصد الحملة بعض المخالفات -غير المؤثرة- حول «قيام بعض موظفي بعض اللجان بتوجيه الناخبين، والدعاية داخل بعض اللجان»، لافتا إلى إرسالها بشكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد أن الظواهر السلبية السابقة لم تكن ذات تأثير على مجريات المشهد الانتخابي، قائلا: «في أعتى الديمقراطيات حول العالم يوجد بها مخالفات، إجمالا الانتخابات الحالية أفضل من نظيرتها بالأعوام السابقة».