شهدت مدينة تلا بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الاثنين، مسيرة تجمع شيوخ الأزهر الشريف والأوقاف ورجال الدين المسيحي، وعلى رأسهم راعي كنيسة تلا.



وضمت المسيرة مدير منطقة تلا الأزهرية، وراعي كنيسة تلا، ومجموعة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، وبدأت المسيرة بمدرسة السادات الثانوية مرورًا بمدرسة الشهيد فادي زكي الصناعية، واختُتمت المسيرة بمدرسة الثانوية بنات.



وعبر علماء الأزهر عن سعادتهم بهذا العُرس الديمُقراطي الذي تشهده مصر، في جو من السعادة والحب بين أبناء الشعب المصري والمشاركة في الاستحقاق الدستوري من الانتخابات الرئاسية.



كما أشاد راعي كنيسة تلا، بدور المرأة المصرية في تلك الانتخابات، وثمن دور الكنيسة في حث المواطنين على المشاركة الفعالة في تلك الاستحقاقات الدستورية.



وناشد خلال كلمته جموع الشعب المصري النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كونه حق أصيل لكل مواطن ليعبر عن صوته ويختار من يمثله في تلك المرحلة الصعبة، وخصوصًا لما يحدث حولنا من حروب وصراعات.



وانطلقت أمس الأحد أول أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12ديسمبر الجاري، وقد شهدت اللجان الانتخابية إقبالاً كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.



ودعا محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، في تصريح له، جموع الناخبين من أبناء المحافظة للخروج إلي صناديق الاقتراع وذلك للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي وتحقيق أعلى نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على جميع الأصعدة.



وقال المحافظ، إنه تم تجهيز 500 مقر انتخابي و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين؛ وذلك لاستقبال مليونين و851 ألفا و466 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تدعيمها بجميع الإمكانيات اللازمة لعملية التصويت، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة بشبين الكوم متصلة بغرف عمليات فرعية؛ لمتابعة عملية التصويت وتلقي أي شكاوى والعمل على حلها.