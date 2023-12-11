«فيفا» يكشف تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم للأندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية ابتداء من غد الثلاثاء وحتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

وأشار "فيفا" عبر موقعه الرسمي، إلى الحفل الذي يسبق المباراة الافتتاحية التي ستقام بين فريقي الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة) في مدينة جدة.

ويحيي حفل افتتاح النسخة العشرين من البطولة فريق "سويدش هاوس مافيا" السويدي، ومغني الراب الأميركي بوستا رايمز. وتشارك في البطولة سبع أندية، هي اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ومانشستر سيتي الإنجليزي وأوروا ريدز الياباني والأهلي المصري وكلوب ليون المكسيكي وفلومينينسي البرازيلي.