بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي تقيم مراسم بمناسبة انتهاء مهمتها

أقامت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي مراسم في باماكو اليوم الاثنين بمناسبة انتهاء مهمتها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، حسبما قالت المتحدثة ميريام ديسابلز.



وأقامت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" مراسم بمناسبة إغلاق معسكرها في "سيفاري" بوسط إقليم "موبتي" يوم الجمعة الماضي، لتغلق المعسكر بشكل نهائي أول أمس السبت. وكانت البعثة قد أغلقت في وقت سابق قاعدتيها في "اوجوساجو" و"دوينتزا".



ويعد إغلاق معسكر سيفاري نهاية وجود بعثة "مينوسما" في وسط مالي.



وقالت ديسابلز إن المراسم التي أقيمت في باماكو كانت لفتة رمزية بمناسبة الإنهاء الرسمي للبعثة يوم 31 ديسمبر بعد أكثر من 10 أعوام. وتأسست بعثة "مينوسما" بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في أبريل 2013 وتم نشرها في يوليو من نفس العام.



وفي منتصف يونيو الماضي، طالبت الحكومة العسكرية في مالي بانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي يبلغ قوامها 12 ألف جندي من مالي وذلك بعدما قامت بتوسيع التعاون مع روسيا. ثم قرر مجلس الأمن إنهاء البعثة.