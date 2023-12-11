- إقبال مكثف في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

- مشاركة فعالة للشباب والطلاب في العملية الانتخابية

- النساء يشكلن نسبة كبيرة من المشاركين في اللجان

أصدر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والخاصة، تقريره لليوم الثاني من سير العملية الانتخابية المصرية حيث تابعت جميع الغرف في الـ٢٧ محافظة.

وأوضح الاتحاد أن اليوم الثاني شهد إقبالا مكثفا في جميع اللجان، خاصة الرئيسية، فضلا عن أن وجه بحري شهد كثافة خاصة بين الرجال والشباب من الجنسين والذين نظموا مسيراتٍ حاشدة، بهدف إعطاء صورة مشرفة لمشاركة شباب مصر في الانتخابات الرئاسية المصرية بالداخل ٢٠٢٤.

وشهدت لجان الصم والبكم، حضورا مع توافر كل الإمكانيات لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم، وقد كان لشباب المتطوعين من جميع الأحزاب تواجدا كبيرا وأيضًا شباب التحالف الوطني الأهلي وحياة كريمة في تقديم الخدمات ومساعدة الأهالي في الوصول إلى اللجان بكل يسر.

كما شهدت مراكز وجه بحري في محافظة الغربية، حضورا قويا لرجال الدين الإسلامي والمسيحي في التواجد والحضور وسط زخم الأهالي والشباب، والذي رصدت جميع تقارير متابعات الغرف الإقليمية حضورًا قويًا في جميع اللجان بالمحافظات في اليوم الثاني للانتخابات.

وأوضحت تقارير الفترة الأولى من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة في محافظات وجه قبلي إقبالًا كبيرًا من الرجال وكبار العائلات الذين تجمعوا للحضور أمام اللجان الانتخابية، كما شهدت المحافظات الحدودية أيضًا حضورًا كبيرًا من النساء والرجال، وقد انتظمت جميع اللجان في المحافظات الحدودية ولم تسجل غرفة العمليات أي مخالفة.

ورصدت غرف العمليات المركزية متابعة اللجان في القاهرة الكبرى حيث شهدت كثافة للحضور في اليوم الثاني في أحياء جميع اللجان في محافظة القاهرة مع ملاحظة زيادة حضور قوي في جميع الأحياء الكبرى والشعبية، حيث شهدت اصطفافًا كبيرًا أمام اللجان امتدادًا لعشرات الأمتار خارج أسوار اللجان.

كما شهدت أحياء القاهرة في محيط اللجان الانتخابية مسيرات للأهالي في المناطق ذات الكثافة السكانية رافعين الأعلام دعمًا لمصر وإعطاء رسالة بمشاركة قوية في الانتخابات الرئاسية.

وكانت محافظة الجيزة والمراكز التابعة لها تشهد تواجدًا كبيرًا من السيدات للمشاركة وحضورًا قويًا من شباب التحالف الوطني للمساعدة في الإرشاد للوصول إلى اللجان الانتخابية وتقديم الخدمات.

وأكد تقرير غرف العمليات انتظام جميع اللجان وفتحها في مواعيدها ومساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بكل يسر، مع استمرار تقديم الخدمات لكبار السن وتوفير الكراسي المتحركة وأماكن للانتظار تتضمن كراسيًا وخدمات صحية في جميع اللجان لخدمة ذوي الإعاقة ومرافقيهم والنساء.