عضو بحملة الرئيس السيسي: حجم الإقبال في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة غير مسبوق منذ 2014

قال النائب عصام هلال عضو هيئة مكتب حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ حجم الإقبال في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية غير مسبوق منذ 2014.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، أن المواطنين اصطفوا أمام لجان الاقتراع قبل فتحها للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أنّ البعض كان يتصور أن التحديات التي كانت قائمة هي اقتصادية فقط، إلا أنّ الأحداث الأخيرة ساهمت في توسيع إدراك المواطن وجعلته يتيقن أن هناك تحديات أخرى.

ولفت إلى أنّ التحديات الأمنية أكثر أهمية من الأزمات الاقتصادية، مؤكدا أنّ الأحداث في الأراضي الفلسطينية أثبتت أن الدولة المصرية محاطة بما يمكن تسميتها مؤامرات.

وشدد على أن كل صوت انتخابي يُدلي به المواطن هو دعم للدولة ولاستقلالية قرارها وموافقة بالسياسات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية للأمن القومي.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».