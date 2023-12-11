مجلس الوزراء: إقبال كثيف على كل اللجان في الانتخابات الرئاسية

وصف المستشار سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، مشهد إقبال المصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية بأنه مشرف.



قال خلال مقابلة مع قناة «الحياة»، ضمن تغطيتها لانتخابات رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، إن هذا الإقبال الكثيف يؤكد وعي المصريين وتمسكهم بحقهم الدستوري وسيادة قرارهم في تحديد مستقبلهم.



وأضاف أن الانتخابات الرئاسية تُعقد في توقيت مليء بالتحديات، موضحا أنّ المظاهر الاحتفالية خارج اللجان دليل كبير على وعي المواطنين.



ولفت إلى أن هناك إقبالا كثيفا على كل اللجان الانتخابية، مع انتظام سير العملية الانتخابية، مؤكدا الالتزام بتقديم كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي تساهم في تيسير العملية الانتخابية.



وأشار إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بوصول نسبة المشاركة إلى 45% (حتى منتصف اليوم الثاني)، متطلعا لاكتمال هذا المسار الديمقراطي على أكمل وجه.



وتتواصل عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.



ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».