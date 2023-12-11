 الموساد الإسرائيلي يؤكد اعتقال خلية إيرانية في قبرص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الموساد الإسرائيلي يؤكد اعتقال خلية إيرانية في قبرص


نشر في: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 6:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 6:52 ص

 أكد جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" التقارير الواردة في قبرص وأعلن أن السلطات في الجزيرة، بالتعاون مع الجهاز "أحبطت خلية إرهابية، كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في قبرص".

وأضاف أنه "بفضل نشاط مكافحة الإرهاب واعتقال الخلية من قبل أجهزة الأمن في قبرص، تم الحصول على الكثير من المعلومات، التي أدت إلى الكشف عن التهديدات وأساليب العمل وأهداف الهجوم والخطة الإيرانية في التسبب في قتل أبرياء في قبرص وفي مناطق أخرى" حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت وسائل إعلام قبرصية، عن اعتقال إيرانيين اثنين لاستجوابهما بشأن التخطيط لشن هجمات على إسرائيليين يعيشون في قبرص.


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