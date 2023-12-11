تيجريس أونال يصعد لنهائي الدوري المكسيكي

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تأهل فريق تيجريس أونال لنهائي الدوري المكسيكي لكرة القدم، عقب تعادله مع ضيفه بوماس أونام 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.

وتقدم بوماس أونام بهدف أحرزه جابرييل فيرنانديز في الدقيقة 16 وتعادل تيجريس أونال عن طريق خوان فيجون في الدقيقة 24.

وشهدت المباراة طرد بابلو بينفيندو لاعب بوماس أونام في الدقيقة 80.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين انتهت بفوز تيجريس أونال 1 / صفر، ليصعد للنهائي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 / 1.

ومن المقرر أن يلتقي تيجريس أونال مع كلوب أمريكا في المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة أتلتيكو سان لويس 5 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.