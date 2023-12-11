محافظ كفرالشيخ يعلن إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين، الانتهاء من عملية التصويت فى اليوم الثانى، وغلق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المرقمة، بمعرفة المستشارين، والتحفظ عليها بمعرفة أطقم الحراسة من قوات الشرطة؛ وسط الحراسة المشددة، بعد انتهاء اليوم الثانى من الانتخابات بجميع اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، والمقرر لها فى أيام 10، 11 ، 12 ديسمبر الجارى، مضيفاً بان العملية الانتخابية مستقرة ولا يوجد مشاكل او معوقات، وتتم في أجواء هادئة وبمنتهى النزاهة والشفافية، على أن تفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة من صباح غداً الثلاثاء في اليوم الثالث للإنتخابات الرئاسية 2024.

وتابع محافظ كفرالشيخ عملية غلق صناديق الاقتراع من خلال غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، ومركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، والتى تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية؛ لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، وذلك بحضور الأستاذ عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء المصالح والقطاعات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشارك مليوني و339 ألفا و800 ناخب في العرس الديمقراطى، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و 508 مركز انتخابى، بـ524 لجنة فرعية، و5 لجان للوافدين، على مستوى المحافظة، كما يشارك 18 مستشفى حكومي، و22 مستشفى خاصا، 11 مركزا طبيا، لأستقبال أي حالات طارئة و47 نقطة إسعاف بـ95 سيارة اسعاف، و43 وحدة إطفاء بنطاق محافظة كفرالشيخ.