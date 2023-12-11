قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، تعليقا على انتشار بعض الأعراض التنفسية بين المواطنين مؤخرا، إن التوقيت الحالي؛ موسم انتشار الفيروسات التنفسية؛ نتيجة التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الأحد، إلى تواجد أنواع عديدة من الفيروسات التنفسية على رأسها الإنفلونزا بمختلف متحوارتها إلى جانب فيروس كورونا والفيروس المخلمي .

وحذر من خطورة سرعة انتشار عدوى الفيروسات التنفسية في ظل عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، قائلا: «كل الفيروسات التنفسية معدية للغاية، سعال شخص يعدي 10 آخرون، ومن ثم هناك سرعة في نقل العدوى».

وأوضح أن المرضى أصحاب الأمراض المزمنة تكاد تكون الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية ومضاعفاتها، داعيا في الوقت ذاته أولياء الأمور إلى تجنب ذهاب الأطفال المصابين بأدوار البرد إلى المدارس.

وتابع: «هناك سيطرة كاملة على كل هذه الحالات»، ناصحا مرضى الجهاز التنفسي والحساسية، والانسداد الرئوي، والدرن، ومرضى أمراض القلب، وكبار السن، والأطفال تحت 5 سنوات؛ بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية.