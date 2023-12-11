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لا تشمل مسودة جديدة للاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي في دبي التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز.

والاتفاق الذي يقع في 21 صفحة، والذي نٌشر مساء اليوم، يذكر فقط خفض استهلاك وانتاج الوقود الاحفوري.

وفي نسخ سابقة كان التخلص التدريجي لا يزال مذكورا بوصفه واحدا من عدة خيارات.

وأعربت منظمات البيئة عن شعورها بخيبة الأمل، فقد تحدث يان كوالزيج، خبير المناخ البارز في منظمة أوكسفام، عن "صياغة ضعيفة" للغاية ابتعدت عن الوقود الاحفوري.

وقال إنه حتى الأهداف الأخرى - زيادة إنتاج الطاقات المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة- لم يتم ذكرها كهدف، ولكن كإجراء محتمل فقط، لا يتعين أن ينتهي كوب 28 بهذا الشكل".

وحث كوالزيج، الاتحاد الأوروبي على عدم الموافقة على الإعلان.

وقال إنه لا بد أن تطالب الدول النامية وحلفاؤها بتحسينات جوهرية.

ويُشار إلى أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، كان انطلق في 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، بمشاركة حوالي 70 ألف شخص في فعاليات المؤتمر، مما يجعله أكبر مؤتمر مناخي على الإطلاق.