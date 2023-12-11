أصغر ناخب وناخبة يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد

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شهدت لجنة مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين، سيدات رقم 6، اصطحاب أم لأطفالها "سليم أبو سعدة وشقيقته سارة".

وجاء ذلك أثناء قيامها بالإدلاء بصوتها الانتخابي، فى الساعة الأخيرة، لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية ببورسعيد.

وحرص طفليها على وضع الحبر الأحمر، في إشارة إلى مشاركتهم الإيجابية الفعالة في العملية الانتخابية بمحافظة بورسعيد.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاضٍ استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».