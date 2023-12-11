زيلينسكي يلتقي مع قادة أمريكا اللاتينية لتعزيز خطة سلام

سعي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى الحصول على الدعم لخطته لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا ضد بلاده وذلك خلال اجتماعات مع ثلاثة من قادة دول أمريكا اللاتينية في محاولة متجددة للفوز بدعم ما يسمى بالجنوب العالمي.

ودعا الرئيس الأوكراني باراجواي والإكوادور إلى المشاركة في الاجتماع الرابع لمستشاري الأمن القومي في كانون الثاني/يناير المقبل لتنفيذ صيغته للسلام، وهي خطة تتألف من 10 نقاط تتركز على الانسحاب الكامل لقوات الكرملين بعد مرور 22 شهرا على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخلال لقاءات مع رئيس أوروجواي لويس لاكالي بو ورئيس باراجواي سانتياجو بينا ورئيس الإكوادرو دانيال نوبوا، قال زيلينسكي إنه يرغب في انضمام أكبر عدد ممكن من دول أمريكا اللاتينية إلى المبادرة.

وقال زيلينسكي لنوبوا إن "الدعم والصوت القوي من أمريكا اللاتينية للشعب الأوكراني في قتالنا من أجل الحرية والديمقراطية مهمان للغاية بالنسبة لنا".

وتخوض أوكرانيا معركة صعبة على الأرض ضد روسيا في مناطقها الشرقية بينما تتعامل مع نقص القوات والغموض بشأن الدعم العسكري من الولايات المتحدة ومناطق أخرى مع اقتراب عام 2024 .