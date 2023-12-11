 إقبال كبير من أهالى قنا مع بدء التصويت للانتخابات فى يومها الثاني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إقبال كبير من أهالى قنا مع بدء التصويت للانتخابات فى يومها الثاني

حمادة عاشور
نشر في: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 9:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 9:51 ص
شهدت اللحظات الأولى من بدء فتح باب التصويت للانتخابات الرئاسية فى يومها الثاني بمحافظة قنا، إقبالا كبيرا مع فتح باب التصويت في الساعة التاسعة صباحا، فى 10 لجان عامة بداخل المحافظة.

واصطف الناخبون أمام اللجان قبل نحو نصف ساعة من فتح باب التصويت فى اليوم الثانى للعملية الانتخابية، خاصة بلجان وسط مدينة قنا ومدن المراكز الرئيسية.

وفتحت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات جميع اللجان فى المواعيد المحددة.

وكان اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بمحافظة قنا قد شهد إقبالا كبيرا من الناخبين الذين توافدوا للأدلاء بأصواتهم فى 341 لجنة فرعية بعدد 312 مركزا انتخابيا ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 2 مليون و146 ألفا و51 ناخبا.

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