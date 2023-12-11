أكد رئيس إحدى اللجان الفرعية بالتجمع الخامس، طلب عدم ذكر اسمه، أن حجم الإقبال من قبل المواطنين في اليوم الثاني فاق بشكل ملحوظ الأعداد التي صوت أمس.

وتابع المستشار رئيس اللجنة،في تصريحات خاصة للشروق، أننا ملتزمون بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في الاستمرار بالعمل واستقبال الناخبين إلى أن ينصرف آخر ناخب موجود داخل حرم اللجنة يرغب في الإدلاء بصوته، وإن كان جاوز ذلك المواعيد المقرر والتي تنتهي بحلول التاسعة من مساء اليوم.

وأكد على تيسير السبل لجميع المواطنين الراغبين في التصويت وإنهاء إجراءات عملية التصويت في أسرع وقت ممكن.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز "النجمة"، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز "الشمس"، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز "النخلة"، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز "السلم".