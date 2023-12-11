رئيس غرفة الانتخابات في الإسكندرية: برلمان البحر المتوسط يشيد بسير العمل باللجان

أكد المستشار مسعد أبو سعدة رئيس غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية في نطاق قطاع غرب الدلتا والذي يضم محافظات "الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح"، انتظام العملية الانتخابية في اللجان بيسر، وذلك خلال زيارة له للجنة كلية زراعة سابا باشا، قائلا: "نزيهة وشفافة".

وكشف "أبو سعدة"، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، عن إشادة لجنة برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) كمنظمة دولية تضم 34 عضوًا من المنطقة الأورومتوسطية والخليجية، بكثافة الحضور وحرص المواطنين للحصول على حقهم الدستوري، والمشاركة في اختيار مصيرهما.

وتستقبل لجان الاقتراع في الإسكندرية، المواطنين المقيدين بالجداول الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم وعددهم 4.3 ملايين شخص، داخل 351 مركزًا انتخابيًا، تضم 533 لجنة فرعية، منها 36 لجنة للوافدين، وتشرف عليهم 18 لجنة رئيسية، مُقسمة على 9 أحياء بجانب مركز ومدينة برج العرب، تتابعهم اللجنة العامة، حيث تعمل منذ الساعة 9 صباح الأحد، وحتى 9 مساءً، تخللهم ساعة من 3 إلى 4 عصرًا للاستراحة، ولمدة 3 أيام متتالية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين وهم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي رمز "النجمة"، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رمز "الشمس"، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز "النخلة"، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز "السُلم".