إقبال كثيف من المغتربين على اللجان الانتخابية الرئاسية بوسط الإسكندرية

استمر توافد المواطنين المغتربين، اليوم الاثنين على اللجان الانتخابية الرئاسية بشركة الكهرباء وسط الإسكندرية، وذلك للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشح رئاسي.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، 10، و11، و12، من ديسمبر الحالي، وذلك لاختيار رئيس مصر بين أربعة مرشحين هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، عبدالسند يمامة رمز النخلة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس، وحازم عمر رمز السلم.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز/ مقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.