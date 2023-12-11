مدارس بالإسماعيلية تنفذ محاكاة للانتخابات للحث على المشاركة الإيجابية

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نظمت عدة مدارس بالإسماعيلية محاكاة فعلية للعملية الانتخابية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، للتعريف بمعنى المواطنة والعملية الانتخابية وكيفية اختيار الرئيس وتوزيع الأدوار والمهام على الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

في مدرسة القومية العربية الخاصة، انطلقت عملية محاكاة لتعليم الأطفال كيفية الانتخاب عن طريق فريق المسرح بالمدرسة، والذى قدم عرضا لآلية الانتخاب والفئات المشاركة وإجراءات العملية الانتخابية، بدءا من إعلان الترشح مرورا بالبرامج الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي وفعاليات الفترة الانتخابية، وتقديم نماذج للناخبين شباب وشيوخ ونساء وذوي الاحتياجات الخاصة والتعريف بكل مراحل العملية الانتخابية.

فيما تولى الطلبة بأنفسهم تنظيم العملية والرقابة عليها وتأدية أدوار الناخبين والمرشحين بإشراف المعلمين.