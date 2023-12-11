العفو الدولية تحث تونس على الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى والمعارضين السياسيين

ناشدت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، السلطات التونسية الإفراج عن رئيسة "الحزب الدستوري الحر" المعارضة، عبير موسى، والموقوفة في السجن منذ أكتوبر الماضي بتهم خطيرة.

وقال فرع المنظمة في تونس في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه يتعين على السلطات التونسية الإفراج عن عبير موسى على الفور وإسقاط التهم الموجهة إليها، مضيفة أن موسي قامت بأفعال "تنضوي تحت الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع".

وأوقف الأمن الرئاسي موسي بينما كانت تحاول تقديم اعتراض ضد مراسيم رئاسية لدى مكتب الضبط في القصر الرئاسي بقرطاج والحصول على وصل استلام.

وكانت حينها تبث مقطع فيديو مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي 5 أكتوبر، خضعت إلى التحقيق القضائي وأودعت السجن تحت الايقاف التحفظي لاتهامها بـ "تعطيل العمل وإثارة الهرج القصد منه تبديل هيئة الدولة".

وقالت العفو الدولية إن "اعتقال عبير موسي هو الأحدث في حملة قمع ضد المعارضة السياسية في تونس وهي تدعو إلى إطلاق سراح كل الموقوفين تعسفيا بسبب نشاطهم السلمي".