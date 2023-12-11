إنقاذ 136 مهاجرا غربي تركيا وتوقيف 3 مشتبهين بتهريب المهاجرين

أنقذت فرق خفر السواحل التركي 136 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل بودروم بولاية موجلا غربي تركيا.

وأفادت قيادة خفر السواحل في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن مهاجرين كانوا على متن زورق شراعي وقارب مطاطي استغاثوا بفرقها بعد تعطل محركات مراكبهم، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد.

وأوضحت أن فرقها أنقذت 53 مهاجرا على متن القارب المطاطي، و83 آخرين على متن الزورق الشراعي، أثناء محاولتهم العبور إلى خارج البلاد بطريقة غير قانونية .

كما أشارت إلى توقيف 3 أشخاص يشتبه فى تهريبهم المهاجرين كانوا على متن الزورق الشراعي.

وذكرت أن فرقها سلمت المهاجرين غير النظاميين إلى مديرية الهجرة في الولاية.