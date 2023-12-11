حملة السيسي: نسبة المشاركة تتجاوز بشكل كبير انتخابات 2014

وجه النائب عصام هلال، عضو مكتب حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تحية شكر وتقدير إلى جموع الشعب المصري على المشاركة «غير المسبوقة» باليوم الأول من عمليات التصويت.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الأحد، إن كثافة عمليات التصويت؛ تؤكد شعور الشعب المصري بأهمية المرحلة الراهنة، لا سيما ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، مشيرا إلى اصطفاف المصريين أمام اللجان للمرة الأولى قبل بدء عملية التصويت بساعات.

وتوقع أن تتجاوز نسبة المشاركة بالانتخابات الحالية؛ الانتخابات الرئاسية 2014، قائلا: «نسبة المشاركة ستكون أكبر من استحقاق 2014 والمقدر بـ 47 %، كثافة الإقبال لم تنقطع على مدار اليوم ولم تقتصر على منطقة محددة وستكون أكثر بكثير من 2014».

وأشار إلى مساهمة الأحزاب السياسية الداعمة للرئيس السيسي وعلي رأسها حزب مستقبل وطن وحماة والوطن وائتلاف الأحزاب المصرية في الخروج بهذا المشهد، موضحا أن الأحداث بقطاع غزة لعبت دورا في إدراك المواطن للتحديات الأمنية والمخططات التي تحاك بالوطن.