قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن المناخ الانتخابي في مصر اختلف بعد 7 أكتوبر (بدء عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة).

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، أن المناخ الانتخابي قبل 7 أكتوبر كان في حالة ركود واسترخاء كاملة، لكن بعد ذلك اليوم تحول الأمر إلى حالة استنفار لمتابعة ما يدور حول الوطن.

وأشار تحديدا إلى أنّ حجم العداء لمصر كان واضحا بشكل كبير، حيث اتضح منذ البداية مدى تعرض الدولة لتهديدات، ما جعل الدولة في بؤرة خطر حقيقي.

ولفت عمر، إلى أن هذا الأمر أدّى إلى تغير المناخ الانتخابي لدى المواطنين بشكل كبير.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».