 الجيش الإسرائيلي يوفر الإمدادات لقواته البرية عن طريق الإنزال الجوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يوفر الإمدادات لقواته البرية عن طريق الإنزال الجوي

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 5:57 م | آخر تحديث: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 5:57 م
تقوم إسرائيل بتوفير الإمدادات لجيشها في قطاع غزة عن طريق الإنزال الجوي، لأن الطرق البرية غير صالحة للاستخدام، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي.

وبخلاف المعدات، تم إسقاط حوالي سبعة أطنان من المياه بالمظلات للقوات في الجزء الجنوبي من قطاع غزة في أول عملية انزال من نوعها منذ حرب عام 2006 مع لبنان.

ويتواصل القتال العنيف بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في جنوب غزة، حيث فر مئات الآلاف من الفلسطينيين بناء على تعليمات أصدرها الجيش الإسرائيلي عندما دخلت القوات الإسرائيلية الجزء الشمالي.

وتصف سلطات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة الظروف في المنطقة بأنها مروعة حيث يعاني نصف السكان من الجوع، وحذرت من حدوث انهيار كامل للنظام.

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