بريطانيا تعتزم نشر ملخص للمشورة القانونية بشأن خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا

صرح ماكس بلين المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك، للصحفيين في لندن، بأن حكومة المملكة المتحدة سوف تنشر ملخصا للمشورة القانونية التي تلقتها بشأن خطتها المثيرة للخلاف لترحيل الساعين للجوء إلى رواندا، في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وتتعلق المشورة بتشريع قدمته الحكومة الأسبوع الماضي يتضمن وصف رواندا بأنها بلد "آمن" للمرحلين رغم رأي المحاكم البريطانية النافي لذلك - وقطع الطريق للاستئناف أمام الساعين للجوء للطعن على قرار ترحيلهم، بالتنازل عن عناصر بقانون حقوق الانسان.

وذكرت وكالة بلومبر ج للأنباء أن حكومة المملكة المتحدة ليس من دأبها نشر المشورة القانونية التي تتلقاها بشأن سياسة مقررة، لكن في هذه الحالة، قال بلين إنه سوف تنشرها بسبب "الاهتمام الشعبي الكبير" بالقضية.

وأوضح المتحدث أن "هذا ملخص للمشورة القانونية وليس المشورة القانونية الكاملة. ولا أعتقد أن هذه أول مرة نشرت فيها الحكومة ملخصات".

وأشارت بلومبرج إلى أن عناصر من المشورة تسربت بالفعل إلى الصحف البريطانية في الأيام الأخيرة، حيث ذكرت صحيفة التايمز مساء يوم الجمعة الماضي أن محاميي الحكومة يعتقدون فرصة" نسبتها 50% على أحسن تقدير" بالسماح بإقلاع رحلات الترحيل قبل إجراء انتخابات عامة من المتوقع على نطاق واسع إجراؤها العام المقبل.