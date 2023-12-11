مسيرة لفريق كورال تعليم مطروح للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شارك فريق كورال تعليم مطروح، فى مسيرة انتخابية للمشاركة فى انتخابات الرئاسة، تضم عددا كبيرا من المعلمين للإدلاء بأصواتهم أمام لجان الاقتراع بمدينة مرسى مطروح في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

حيث قدم الفريق بعض الأغاني الوطنية الجميلة التي نالت إعجاب الحضور أمام لجان زاهر جلال وباحثة البادية، ولجنة الوافدين بمدرسة مطروح العسكرية الصناعية.

وتضم محافظة مطروح، 149 مركزا انتخابيا، و200 لجنة فرعية، موزعة على مدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، ومراكز الشباب بالمحافظة، ولجنة بإحدى شركات البترول للعمال الوافدين على المحافظة من خارجها، للتصويت من خلالها واختيار مرشح لرئاسة الجمهورية لمدة ستة سنوات قادمة.

ويتنافس فى الانتخابات كل من المرشح المستقل عبد الفتاح السيسي، حازم عمر عن حزب الشعب الجمهورى، وعبد السند يمامة عن حزب الوفد، وفريد زهران عن حزب المصرى الديمقراطي.