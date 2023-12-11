تركيا تؤكد أنها ليست في عجلة للموافقة على انضمام السويد إلى الناتو

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان التركي فؤاد أقطاي، إن بلاده ليست في عجلة للموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وربما لا تناقش بروتوكولا حول هذا الشأن حتى بداية عام 2024، في أحدث إشارة على إرجاء توسيع الحلف العسكري.

وأضاف أقطاي لوكالة بلومبرج للأنباء في مقابلة: "بالطبع لسنا في عجلة، لدينا أولوياتنا الخاصة"، وقال إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تكف عن جعل القضية شرطا مسبقا لبيع مقاتلات (اف-16) لأنقرة واقترح أن تمضى العمليتان قدما بشكل متزامن.

وتابع أقطاي في البرلمان "هناك قضايا تربطها بعض دول الناتو بقضية السويد، على سبيل المثال، قضية مقاتلات اف-16.. إذا كان هذا هو الوضع، دعونا نتحرك في القضيتين بشكل متزامن".

ويجب أن تمرر لجنة أقطاي البروتوكول الخاص بانضمام السويد إلى الناتو قبل أن يتم طرحه للتصويت في البرلمان بأكمله، إلا أنه طالب ستوكهولم أن تقدم أولا خارطة طريق بشأن الكيفية التي تعتزم بها مكافحة الإرهاب.

وقال أقطاى إنه يعتزم الاجتماع مع السفير السويدي في أنقرة لبحث الخطوات التي اتخذتها ستوكهولم مؤخرا في هذا الصدد.