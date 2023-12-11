القوات الجوية الأوكرانية تجري محادثات مع السويد لشراء طائرات من طراز جريبن

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن كييف تجرى محادثات مع السويد بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز جريبن.

وقال يوري إهنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، في تصريح متلفز اليوم الأحد، إن السويد قد تنقل طائراتها المقاتلة الحالية إلى أوكرانيا، دون أن يتطرق إلى تفاصيل محددة.

واشار إلى أن السويد تخطط لاستبدال طائراتها القديمة من طراز جريبن بنماذج مطورة وأن الطيارين الأوكرانيين قاموا بالفعل باختبار الطائرة. لكن إهنات رفض التعليق على وضع المفاوضات.

وأضاف "لكن إذا تم اتخاذ قرار في صالح الحصول على الطائرة جريبن، فإن ذلك سيكون خيارا جيدا لنا".