لجنة الانتخابات الروسية توافق على إجراء اقتراع الرئاسية في مناطق بأوكرانيا

قالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن اللجنة المركزية للانتخابات إن السلطات لا ترى أي مشاكل في إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في مناطق في أوكرانيا تسيطر عليها روسيا.



وقالت اللجنة إنه يمكن إجراء الانتخابات في مناطق خيرسون ودونيتسك ولوهانسك و زابوريجيا، على الرغم من فرض الأحكام العرفية هناك.



وكانت روسيا قد ضمت الأربع مناطق في مخالفة للقانون الدولي، وعلى الرغم من أن القوات الروسية لا تسيطر على جميع الأراضي.



وأوضحت اللجنة أنه تم اتخاذ القرار بعد مشاورات مع الجيش الروسي والاستخبارات، بالاضافة إلى القيادة السياسية في المناطق التي حددتها موسكو.



وكان المجلس الاتحادي قد أعلن الاسبوع الماضي موعد إجراء الانتخابات في الفترة بين 15 و 17 مارس المقبل.