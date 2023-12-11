المصريين الأحرار: الإقبال التاريخي على المشاركة بانتخابات الرئاسة لم يفاجئ الحزب

قال إسلام العزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ مشاهد الإقبال التي وصفها بالتاريخية، على التصويت في الانتخابات الرئاسية لم تكن مفاجئة بالنسبة للحزب.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «dmc»، ضمن تغطيتها لانتخابات رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، أنّ الشعب المصري واع ومثقف ولديه فطنة وحكمة، ما يجعله على علم بطبيعة التحديات والتهديدات.

وأشار إلى أن الشعب دائما ما يجنح نحو الوقوف بجانب الدولة، وإدراك حجم المشكلات التي تواجهها، موضحا أنّ المشاهد كانت قائمة وقت ثورة 30 يونيو.

ونوه بأن الإقبال الكثيف في الانتخابات يعبر عن معدن الشخصية المصرية التي تمثّل سندا حقيقيا للدولة، موضحا أنّ هذا الخروج الكبير يمثل رسالة دعم للدولة وتأكيد على حماية استقرارها.

وتتواصل عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».